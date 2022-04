Mit 90 Jahren

Der Schauspieler Michael Degen ist gestorben. (Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa)

Er starb im Alter von 90 Jahren in Hamburg, wie der Rowohlt-Verlag mitteilte.

Degen verkörperte seit Ende der 60er-Jahre zahlreiche Rollen in Film und Fernsehen. Zuletzt war er einem breiten Publikum aus der ARD-Krimiserie "Donna Leon" bekannt.

Im Lauf seiner Karriere arbeitete Degen mit Regiegrößen wie Peter Zadek, Claude Chabrol und Ingmar Bergman zusammen. Zudem spielte und inszenierte er am Theater. Als Kind überlebte Degen gemeinsam mit seiner Mutter in einem Berliner Versteck den Holocaust. Seine Erlebnisse aus dieser Zeit veröffentlichte er 1999 in seinem Buch "Nicht alle waren Mörder".

Die frühere Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland, Knobloch, würdigte Degen als eine Stimme der Erinnerung. Mit ihm verliere man auch einen weiteren wichtigen Zeitzeugen der NS-Zeit, sagte Knobloch in München.

Diese Nachricht wurde am 12.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.