Der Schauspieler Peter Reusse ist gestorben. (picture-alliance / ZB)

Er starb bereits am Samstag im Alter von 81 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit, wie seine Familie der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Reusse machte vor allem in der DDR in Filmen und auf der Bühne Karriere. In den 60er und 70er Jahren wurde er als "James Dean des Ostens" bezeichnet. Nach der Wiedervereinigung spielte er unter anderem mit Iris Berben, Nadja Tiller und Charles Aznavour. Infolge einer Erkrankung betätigte er sich zuletzt nur noch als Maler, Bildhauer und Autor.

Diese Nachricht wurde am 13.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.