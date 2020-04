Im Alter von 85 Jahren ist der amerikanische Schauspieler James Drury gestorben.

Er wurde vor allem in der Rolle des Cowboys Virginian in der Western-Serie "Die Leute von der Shiloh Ranch" bekannt. Drury spielte von 1962 bis 1971 in allen neun Staffeln mit.



Nach Angaben seiner Assistentin starb Drury in seinem Haus im texanischen Houston.