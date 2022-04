Im Alter von 60 Jahren

Uwe Bohm im Jahr 2013 (picture alliance / dpa)

Das teilte seine Familie mit. Seine Frau schrieb in einer E-Mail, Bohm sei plötzlich und unerwartet verstorben. Man bitte um Privatsphäre.

Uwe Bohm war der Adoptivsohn des Regisseurs Hark Bohm. Er wurde vor allem mit Rollen als Bösewicht in Krimis wie dem "Tatort" bekannt. Seine Karriere begann er bereits als Teenager 1976 in Hark Bohms Film "Nordsee ist Mordsee". Später spielte er auch erfolgreich Theater unter anderem am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg.

Diese Nachricht wurde am 09.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.