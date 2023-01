Nach Angaben der iranischen Zeitung "Shargh" verließ die 38-Jährige das Ewin-Gefängnis in Teheran. Alidoosti war Mitte Dezember im Zusammenhang mit den landesweiten Protesten verhaftet worden. Ihr wurden die Verbreitung von Falschinformationen und die Unterstützung konterrevolutionärer Kreise vorgeworfen. Die Schauspielerin hatte sich öffentlich mit der Frauenbewegung in ihrem Land solidarisiert und sich in sozialen Netzwerken ohne das im Iran obligatorische Kopftuch gezeigt.

Diese Nachricht wurde am 04.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.