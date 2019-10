Die UNO-Kulturorganisation Unesco hat die mexikanische Schauspielerin Yalitza Aparicio zu einer Sonderbotschafterin für indigene Völker ernannt.

Die 25-Jährige war in diesem Jahr für einen Oscar als beste Hauptdarstellerin in "Roma" nominiert. Aparicio aus dem armen mexikanischen Staat Oaxaca sei wegen ihres Einsatzes gegen Rassismus, für Gleichberechtigung der Geschlechter und indigene Rechte für die Funktion als Sonderbotschafterin ausgesucht worden, teilte die Unesco mit.



Aparicio war die erste indigene Frau, die als beste Schauspielerin für einen Oscar nominiert wurde. In "Roma" spricht sie in einer indigenen Sprache und auf Spanisch.