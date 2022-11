Österreich

Die Schauspielerin Christiane Hörbiger (picture alliance/Georg Wendt/dpa)

Das bestätigte ihre Familie. Die Tochter des berühmten Wiener Schauspieler-Ehepaares Attila Hörbiger und Paula Wessely war in Deutschland vor allem durch das Fernsehen bekannt und bis ins hohe Alter aktiv. Sie spielte unter anderem in den Serien "Das Erbe der Guldenburgs" in den 1980er Jahren und "Julia – Eine ungewöhnliche Frau" Ende der 90er und Anfang der 2000er Jahre. Erfolgreich war sie aber auch mit Bühnenengagements etwa am Wiener Burgtheater, den Salzburger Festspielen sowie in Heidelberg und Zürich. Hörbiger wurde mehrfach ausgezeichnet; unter anderem erhielt sie den Grimme-Preis und den Deutschen Fernsehpreis.

Diese Nachricht wurde am 30.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.