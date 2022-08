Die Schauspielerin Eva-Maria Hagen ist tot. (picture alliance / dpa / Horst Ossinger)

Sie starb nach Angaben des Managements ihrer Tochter Nina Hagen am Dienstag im Alter von 87 Jahren. Eva-Maria Hagen wurde in der DDR als Theater- und Filmschauspielerin bekannt, bevor sie wegen ihres Protests gegen die Ausbürgerung des Liedermachers Wolf Biermann mit einem Berufsverbot belegt wurde und in den Westen ging. Im Fernsehen war sie vor allem in Gastrollen von Serien wie Großstadtrevier oder Pfarrer Braun zu sehen.

