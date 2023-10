Piper Laurie (Matt Sayles / AP / Matt Sayles)

Sie spielte über viele Jahrzehnte in zahlreichen Filmen, etwa in "Haie der Großstadt", "Gottes vergessene Kinder", in der Fernsehserie "Twin Peaks" und dem Horror-Klassiker "Carrie". Darin verkörperte sie die herrische Mutter der Titelfigur. Laurie wurde drei Mal für einen Oscar nominiert. Für ihre Rolle in "Twin Peaks" gewann sie einen Golden Globe.

