Die italienische Schauspielerin Sandra Milo ist im Alter von 90 Jahren gestorben. (Jens Kalaene / dpa / Jens Kalaene)

Das teilte ihre Familie mit. Milo spielte in Italien ab den 1950er Jahren in zahlreichen Filmen mit. International bekannt wurde sie durch "Achteinhalb" von Federico Fellini aus dem Jahr 1963. Darin war sie an der Seite von Marcello Mastroianni zu sehen. Milo hieß mit bürgerlichem Namen Elena Liliana Greco. Nach dem Ende ihrer Kinokarriere war sie Moderatorin im italienischen Fernsehen und spielte am Theater.

Diese Nachricht wurde am 29.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.