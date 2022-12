Die iranische Schauspielerin Taraneh Alidoosti im Mai 2022 bei den Filmfestspielen in Cannes (AP / Daniel Cole)

Der 38-Jährigen wurde nach Angaben der regierungsnahen Nachrichtenagentur Tasnim Verbreitung von Falschinformationen und Unterstützung von konterrevolutionären Kreisen vorgeworfen. Darauf steht meist eine langjährige Haftstrafe.

Alidoosti gehörte zu den bestbezahltesten und international erfolgreichsten Schauspielerinnen im Iran. Vergangenen Monat veröffentlichte sie auf ihrer Instagram-Seite ein Foto von sich ohne das im Iran obligatorische Kopftuch und solidarisierte sich somit öffentlich mit der neuen Frauenbewegung und den seit drei Monaten andauernden Protesten.

Zu Alidoostis bekanntesten Filmen gehören unter anderem die Dramen "The Salesman" sowie "Alles über Elly", beide unter der Regie des zweifachen Oscar-Gewinners Asghar Farhadi. Dieses Jahr feierte sie bei den Filmfestspielen in Cannes die Premiere ihren neuesten Film "Leila's Brothers". Die öffentliche Vorführung des Films in den iranischen Kinos wurde vom Kultusministerium verboten.