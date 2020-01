Die Volksschauspielerin Veronika Fitz ist tot.

Nach Angaben ihrer Familie starb sie im Alter von 83 Jahren. Bekannt wurde die Schauspielerin vor allem durch Rollen in Fernsehserien. In den 70er Jahren war Fitz Ensemblemitglied an den Münchner Kammerspielen. Zudem trat sie im Münchner Volkstheater und am Bayerischen Staatsschauspiel auf.