Kritiker-Umfrage

Das Schauspielhaus Bochum ist Theater des Jahres 2022. (Bernd Thissen / dpa / Bernd Thissen)

Die Inszenierung des Jahres kommt von Regisseurin Claudia Bauer - sie hatte sich in "humanistää!" am Volkstheater Wien mit dem Werk Ernst Jandls auseinandergesetzt. Einer der Darsteller, Samouil Stoyanov, wurde zum Schauspieler des Jahres gewählt.

Zur Schauspielerin des Jahres wurde Lina Beckmann ernannt - für ihre Darstellung in "Richard the Kid & the King", einer Koproduktion von Deutschem Schauspielhaus Hamburg und Salzburger Festspielen. Stück des Jahres wurde Helgard Haugs "All right. Good night.". Die Theatermacherin bringt darin das Verschwinden der Passagiermaschine auf Flug MH370 und die Demenzerkrankung ihres Vaters zusammen.

