Die Einschränkungen seien einfach zu stark, sagte Präsident Ritter dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Bei der 2G-Regelung seien die Umsätze auf ein Drittel des Normalniveaus gefallen. 2G plus habe sich wie eine Absage ausgewirkt. Am Ende seien nur noch fünf bis zehn Prozent des üblichen Umsatzes übrig geblieben. In Sachsen und Bayern sowie an einzelnen anderen Orten seien die Weihnachtsmärkte komplett abgesagt worden. Trotzdem seien dort Kosten wie die Standmiete entstanden. Ritter forderte mehr Unterstützung von der Bundesregierung.

