Nach einer Video-Veröffentlichung haben sowohl der britische Außenminister Raab als auch Premierminister Johnson vom Emir von Dubai ein Lebenszeichen seiner verschleppten Tochter, Scheicha Latifa, gefordert.

Die 35-Jährige ist seit 2018 verschwunden und soll von ihrem eigenen Vater, dem Regierungschef der Vereinigten Arabischen Emirate, gefangen gehalten werden. Die BBC veröffentlichte gestern ein bisher unbekanntes Video, in dem Latifa angibt, in einer Villa als Geisel gehalten zu werden und um ihr Leben zu fürchten. Das Video soll rund ein Jahr nach ihrer Entführung aufgenommen worden sein.



Das UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte kündigte an, mit den Emiraten über das Schicksal der Frau zu sprechen. Ein britisches Gericht hatte den Emir von Dubai bereits im März 2020 für die Entführung Latifas und einer weiteren Tochter im Jahr 2000 aus Cambridge verantwortlich gemacht. Gleichzeitig befand das Gericht Scheich Mohammed der Einschüchterung seiner sechsten Frau für schuldig. Diese hatte im Sommer 2019 international für Aufsehen gesorgt, als sie mit ihren beiden minderjährigen Kindern nach Großbritannien flüchtete. Der Emir wies alle Vorwürfe zurück.

Diese Nachricht wurde am 17.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.