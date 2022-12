Amtsübergabe

Brasiliens scheidender Präsident Bolsonaro hat Bilanz seiner Amtszeit gezogen. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Eraldo Peres)

In einer Videobotschaft erklärte Bolsonaro, er habe die Wirtschaft angekurbelt, das Waffenrecht liberalisiert und die Kraftstoffpreise gesenkt. Zudem verwies er auf erschwerte Bedingungen durch die Corona-Pandemie und den Ukraine-Krieg. Kritiker sprechen hingegen von einer desaströsen Amtszeit und verweisen unter anderem auf eine massive Umweltzerstörung und Versäumnisse während der Pandemie.

Am Sonntag tritt mit dem linken Politiker Lula da Silva der Sieger der Wahl im Oktober Bolsonaros Nachfolge an. Lula war bereits von 2003 bis 2010 Präsident in Brasilien.

