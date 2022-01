Auf ihrem Parteitag wählen die Grünen eine neue Spitze. (picture alliance/dpa/Stefan Puchner)

Kompromiss sei nicht der Abschied von den eigenen Idealen, sagte Habeck auf dem überwiegend virtuell stattfindenden Bundesparteitag in Berlin. Es sei ein Privileg, in der Regierung Wirklichkeit zu gestalten. Habeck verteidigte in diesem Zusammenhang das Vorgehen bei der umstrittenen Taxonomie für Finanzanlagen und beim Förderstopp für energieeffizientes Bauen. Baerbock betonte, wer wirklich etwas verändern wolle, müsse bereit sein, auch mal über den eigenen Schatten zu springen. Als Ziel nannte sie ein gemeinsames Engagement, um das Land und die Welt in den nächsten Jahren ein bisschen besser zu machen.

Im Mittelpunkt der zweitägigen Veranstaltung steht morgen die Wahl der neuen Parteivorsitzenden. Es kandidieren die bisherige Stellvertreterin Lang und der Außenpolitiker Nouripour. Baerbock und Habeck dürfen sich laut Satzung nicht erneut bewerben, weil sie ein Amt in der Regierung übernommen haben.

Diese Nachricht wurde am 28.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.