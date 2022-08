Abberufene RBB-Intendantin

Unterdessen planen Ausschüsse des Brandenburger Landtags und das Berliner Abgeordnetenhauses eine gemeinsame Anhörung der Senderspitze beim Rundfunk Berlin Brandenburg. Gegen Schlesinger gibt es derweil neue Vorwürfe. Das Online-Medium "Business Insider" berichtet unter Berufung auf Buchungsunterlagen, dass vermeintlich ausgeschiedene RBB-Mitarbeiter weiterhin Gehalt bezögen. Es wurden mehrere Fälle aufgelistet, darunter einer an der Spitze der Werbetochter RBB Media.

Die Intendantin des Bayerischen Rundfunks, Wildermuth, sorgt sich wegen der Vorwürfe um das Vertrauen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland. Sie sagte dem BR , es mache sie fassungslos und wütend, dass die Verfehlungen an der RBB-Spitze die gute Arbeit in der ARD überschatten könnten.