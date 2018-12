Bayerns Ministerpräsident Söder hält eine Abschaffung von Kontrollen an den deutschen Grenzen für verfrüht.

Europa sei zwar auf einem guten Weg, was den Schutz der Außengrenzen angehe, aber noch nicht am Ziel, sagte der CSU-Politiker der Funke Mediengruppe. So lange dies nicht in einem ausreichenden Maße der Fall sei, seien nationale Kontrollen weiter sinnvoll. Diese hätten eine positive Wirkung und seien daher auch von der Bevölkerung akzeptiert. Zuvor hatte EU-Innenkommissar Avramopoulos auf eine vollständige Wiederherstellung des Schengen-System gepocht.



Die Kontrollen an der Grenze zu Österreich waren von

Bundesinnenminister Seehofer bis Mai verlängert worden. Im Zuge der Flüchtlingskrise hatten auch Österreich, Frankreich, Schweden, Dänemark und Norwegen Grenzkontrollen eingeführt.