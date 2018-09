Bundesverkehrsminister Scheuer will die Halter von Dieselfahrzeugen nach eigener Darstellung sowohl vor Umrüstungskosten als auch Wertverlusten schützen. Seine Priorität sei, dass die Besitzer ihr altes Auto in ein saubereres Fahrzeug tauschen könnten, sagte der CSU-Politiker in Berlin.

Sollte es zu Hardware-Nachrüstungen kommen, sei sein Ziel, dass auf die Halter auch keine Selbstbeteiligung zukomme. Außerdem forderte Scheuer von den Autoherstellern, den Wertverlust gebrauchter Diesel auszugleichen - entweder bei Rücknahme oder bei Tausch. Zuvor hatte es Berichte gegeben, wonach der Verkehrsminister Diesel-Besitzer mit bis zu einem Fünftel an den Umrüstungskosten beteiligen wolle.



Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, das Kanzleramt wolle bei dem Thema eine stärkere Rolle einnehmen und auch andere Ministerien einbinden. Weiter heißt es, bereits für kommenden Freitag sei ein weiterer "Diesel-Gipfel" geplant.