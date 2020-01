Eine langjährige Tätigkeit im Schichtbetrieb kann nach Einschätzung des Forschers Brenscheidt von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin zu gesundheitlichen Einschränkungen führen, die eine weitere Arbeit im Schichtdienst nicht mehr möglich machen.

Schichtarbeitende entwickelten meist ein ungesundes Verhalten, sagte Brenscheidt Zeit Online. "Auffällig viele der von uns befragten Schichtarbeiter rauchen zum Beispiel, weil es sie wach hält, den Stress abbaut, oder sie damit eine Pause machen können und mal kurz rauskommen", so der Wissenschaftler, der ein Langzeit-Forschungsprojekt der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin leitet und die gesundheitlichen Folgen von Schichtarbeit untersucht. "Oder sie ernähren sich schlecht während der Schicht, zu fettig, zu salzig." Nach 15 bis 20 Jahren in der Schicht seien viele der für die Langzeit-Studie Befragten für Schichtarbeit nicht mehr tauglich, da sie dann gesundheitlich zu eingeschränkt seien. Dies äußere sich beispielsweise durch Schlafstörungen, Magen-Darm-Problemen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Kopfschmerzen. Die Gefahr sei, dass nach vielen Jahren Schichtarbeit solche Krankheiten chronisch werden.



Brenscheidt rät, möglichst nicht mehr als zwei bis drei Nächte hintereinander zu arbeiten. Außerdem sollte man regelmäßig Sport treiben und nachts nur leichte Kost zu sich nehmen. Unternehmen sollten darauf achten, für Verlässigkeit bei den freien Tagen zu sorgen und das Schichtsystem im Uhrzeigersinn rotieren zu lassen. Und: "Menschen in Schichtarbeit sollten eigentlich keine 40 Stunden in der Woche arbeiten."