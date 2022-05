Das ukrainische und das russische Militär haben sich nach Angaben Moskaus auf eine Evakuierung ukrainischer Kämpfer aus dem belagerten Stahlwerk in Mariupol geeinigt. (IMAGO/SNA (Russischer Nachrichtensender))

Die ukrainische Vize-Regierungschefin Wereschtschuk sagte, mehr als 50 Schwerverletzte würden bald gegen russische Kriegsgefangene ausgetauscht werden. Von russischer Seite gibt es dafür keine Bestätigung. Der Präsident des russischen Parlaments, Wolodin, sprach sich gegen einen generellen Gefangenenaustausch aus. Er bezeichnete die ukrainischen Soldaten als "Nazi-Verbrecher" und verlangte, sie vor Gericht zu bringen.

Insgesamt ergaben sich rund 260 Ukrainer, die sich zuvor im Stahlwerk in Mariupol verschanzt hatten. Das Verteidigungsministerium in Kiew erklärte dazu, sie hätten ihre Kampfaufgaben erfüllt. Vom Generalstab hieß es, die Evakuierung markiere das Ende der Mission. Kiew bemüht sich darum, auch die noch in dem Industriekomplex verbliebenen Soldaten freizubekommen.

Weiterführende Informationen

