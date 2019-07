Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft - EVG - hat die geplanten Investitionen in das Schienennetz als unzureichend kritisiert.

Der Schienenverkehr sei über Jahrzehnte hinweg vernachlässigt worden, erklärte der EVG-Vorsitzende Kirchner. Die angekündigten Investitionen von 86 Milliarden Euro klängen gigantisch, reichten aber nicht aus, um die angestrebte Verlagerung des Personen- und Güterverkehrs auf die Schiene zu erreichen. Auch das Verkehrsbündnis Allianz Pro Schiene nannte die in Aussicht gestellten Mittel nicht ausreichend.



Bundesverkehrsminister Scheuer hatte heute angekündigt, in den kommenden zehn Jahren rund 86 Milliarden Euro für den Erhalt des Schienennetzes in Deutschland bereitzustellen. Der größte Anteil solle vom Bund kommen, der Rest von der Bahn. In dem 33.000 Kilometer langen Schienennetz der Deutschen Bahn gibt es hohen Investitionsbedarf. Mehrere Streckenabschnitte müssen von Grund auf saniert werden.