In Kasachstan ist ein Schießbefehl gegen militante Demonstranten angeordnet worden. (dpa)

Er sagte , ihm liege keinerlei Beleg dafür vor, dass es sich bei den Demonstrierenden um Terroristen handle, die im Ausland ausgebildet worden seien. Die Proteste gingen vielmehr auf ein hausgemachtes Problem zurück. Kasachstan verfüge über viele Rohstoffe, so dass Reichtum für alle möglich sei. Stattdessen gebe es einige wenige, die sich massiv bereicherten - und das habe das Pulverfass zum Explodieren gebracht.

Auch in der EU hat die Lage in Kasachstan Besorgnis ausgelöst. Kommissionspräsidentin von der Leyen und Frankreichs Präsident Macron forderten ein Ende der Gewalt. Die Rechte und die Sicherheit der Bürger müssten gewährleistet bleiben. Man werde die Entwicklungen in dem ehemaligen sowjetischen Land weiterhin aufmerksam beobachten.

Wachsende Besorgnis um Medienvertreter

Wegen der gewaltsamen Konflikte in Kasachstan wächst auch international die Sorge vor einer weiteren Eskalation. Die Organisation "Reporter ohne Grenzen" verwies auf Berichte über Polizeigewalt gegen Medienvertreter. Zudem sei das Internet in Kasachstan erneut blockiert. Das erschwere die unabhängige Berichterstattung über die Vorgänge.

Nach Angaben des Innenministeriums sind bei den Unruhen 26 Demonstranten getötet worden. Es habe mehr als 3.000 Festnahmen gegeben. In der Stadt Almaty haben russische Soldaten inzwischen den Flughafen unter ihre Kontrolle gebracht.

