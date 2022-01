Unruhen in Kasachstan Schießbefehl löst Empörung aus

Bundeskanzler Scholz hat zu einem Ende der Gewalt in Kasachstan aufgerufen. Der SPD-Politiker sagte in Berlin, Deutschland befinde sich in großem Einklang mit der Europäischen Union und vielen anderen in der Welt mit der Bitte, zurück zu einer friedlichen Weiterentwicklung in dem zentralasiatischen Land zu kommen.

08.01.2022