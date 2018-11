Bei einer Schießerei in einer Bar im US-Bundesstaat Kalifornien sind mindestens zwölf Menschen getötet worden.

Dies teilte die Polizei im Bezirk Ventura County mit. Unter den Toten ist auch der mutmaßliche Schütze, ein früherer Marinesoldat. Er war vor einigen Jahren im Kampfeinsatz in Afghanistan. Die Polizei geht davon aus, dass sich der 28-Jährige selbst erschossen hat. Das Motiv für die Tat ist noch nicht bekannt.



Zum Zeitpunkt des Angriffs auf die Country-Bar, die in einem ruhigen Vorort von Los Angeles liegt, fand dort eine Party für College-Schüler statt. Zeugen zufolge hielten sich mehrere hundert Menschen in der Bar auf.