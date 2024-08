In der Nacht zum Sonntag waren acht Menschen bei mehreren Schusswechseln getötet worden. Holness kündigte an, in dem Karibikstaat verstärkt gegen Bandenkriminalität vorzugehen. Fünf Personen wurden inzwischen festgenommen. Den Angaben zufolge gibt es auf Jamaika 185 aktive Banden. Jamaika zählt einer Studie zufolge zu den Ländern mit den meisten Morden im Vergleich zur Bevölkerungszahl.