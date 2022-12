Das Rettungsschiff "Humanity 1" ist im italienischen Hafen von Bari angekommen. (AFP / GIOVANNI ISOLINO)

Die Hilfsorganisation SOS Humanity, die das Schiff betreibt, hofft darauf, dass alle 261 geretteten Menschen von Bord gehen dürfen. Die italienischen Behörden hatten der Crew am Freitag den Hafen in Bari zugewiesen, obwohl das Schiff rund 300 Seemeilen entfernt war. Laut der Hilfsorganisation dauerte die Fahrt bei extrem schlechtem Wetter und hohem Wellengang 40 Stunden. Viele Menschen an Bord seien nass geworden und seekrank, erklärte die Organisation.

Am Freitag hatten die italienischen Behörden bereits dem Rettungsschiff "Geo Barents" mit etwa 250 Menschen an Bord einen Hafen zugewiesen.

Auf dem Mittelmeer gibt es keine staatlich organisierte Seenotrettung, lediglich die Schiffe privater Hilfsorganisationen. Die neue rechtsgerichtete Regierung in Italien hat den Kurs gegen die privaten Seenotretter verschärft.

Diese Nachricht wurde am 11.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.