Seenotrettung

Das Rettungsschiff "Geo Barents" (hier bei einem Einsatz Ende Juni '22) nimmt im Mittelmeer Flüchtlinge auf, die in Seenot geraten sind. (AFP/ MEDECINS SANS FRONTIERES / HANDOUT)

Das teilte die Organisation Ärzte ohne Grenzen mit. Das Schiff mit 659 Geretteten an Bord habe nach fast neun Tagen Warten die Erlaubnis bekommen, in den Hafen von Tarent in der süditalienischen Region Apulien einzufahren. Das sei eine der längsten Blockaden auf See, die das Team je erlebt habe.

Zivile Seenotretter beklagen schon seit längerem, dass sie oft tagelang warten müssen, bis ihnen die Behörden einen sicheren Hafen zuweisen. Gestern hatten drei Organisationen die europäische Politik außerdem aufgefordert, ein staatliches Such- und Rettungsprogramm zu installieren. Die freiwilligen Helfer seien derzeit auf sich allein gestellt.

Diese Nachricht wurde am 04.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.