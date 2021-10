Die Untersuchungen am Wrack der 1994 gesunkenen Ostsee-Fähre "Estonia" sind beendet.

Das sagte Expeditionsleiter Kurm der estnischen Zeitung "Postimees". Das Forschungsschiff befinde sich nun auf dem Weg zurück ins niederländische Eemshaven. Kurm betonte, mit Hilfe eines Unterwasserroboters sei es gelungen, fast das gesamte Wrack der Fähre zu fotografieren. Im nächsten Schritt erfolge nun die Systematisierung des gesammelten Materials, bevor es an Experten für weitere Studien übergeben werde. - Die Expedition erfolgte im Auftrag der Hinterbliebenen-Organisation der Opfer der Schiffskatastrophe. Parallel fand eine offizielle Untersuchung durch staatliche Behörden statt.



Die "Estonia" war in der Nacht zum 28. September 1994 mit 989 Menschen an Bord auf ihrem Weg von Tallinn nach Stockholm vor der finnischen Südküste gesunken. Nur 137 Menschen überlebten. Dem offiziellen Untersuchungsbericht aus dem Jahr 1997 zufolge war das abgerissene Bugvisier die Ursache für den Untergang. Es gibt bis heute aber Zweifel an der Unglücksursache.

