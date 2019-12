Führende Schifffahrtsverbände wollen einen internationalen Fonds zur Verringerung des CO2-Ausstoßes einrichten.

Der Verband Deutscher Reeder (VDR) teilte in Hamburg mit, dieser solle ein Volumen von 4,5 Milliarden Euro haben. Schifffahrtsunternehmen in aller Welt sollen dafür über einen Zeitraum von zehn Jahren einen verpflichtenden Beitrag von zwei US-Dollar pro Tonne Brennstoff einzahlen. Damit wolle man unter anderem die Entwicklung kommerziell nutzbarer Schiffe ohne Treibhausgas-Emissionen vorantreiben.



Weltweit werden laut VDR derzeit etwa 90 Prozent aller Waren per Schiff transportiert. Gleichzeitig sei die Schifffahrtsindustrie für ungefähr zwei Prozent der vom Menschen verursachten CO2Emissionen verantwortlich.