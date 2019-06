Den Rettungskräften in Budapest ist es gelungen, aus dem Wrack des verunglückten Touristenbootes ein Opfer zu bergen.

An der Aktion waren Taucher aus Ungarn und Südkorea beteiligt. In dem Schiff, das in neun Metern Tiefe in der Donau liegt, werden noch zahlreiche weitere Menschen vermutet. Ein Behördensprecher erklärte, man erwarte für die kommenden Tage einen schwimmenden Kran, um das Boot aus dem Wasser zu ziehen.



Bei dem Unglück am 29. Mai hatte ein Flusskreuzfahrtschiff aus noch unbekannter Ursache ein Ausflugsboot gerammt, das innerhalb von Sekunden sank. An Bord waren 35 Menschen, die meisten von ihnen südkoreanische Touristen. Sieben Opfer wurden unmittelbar nach dem Unglück aus der Donau geborgen. Ein weiterer Toter wurde heute 100 Kilometer südlich von Budapest in der Donau entdeckt.