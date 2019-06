Mehrere Tage nach dem tödlichen Schiffsunglück auf der Donau versuchen Taucher, zu dem versunkenen Wrack zu gelangen.

Ein Behördensprecher erklärte, zwar fließe der Fluss inzwischen etwas langsamer, doch seien die Bedingungen für die Taucher weiterhin schwer. Man erwarte für die kommenden Tage einen schwimmenden Kran, um das Boot aus dem Wasser zu ziehen. In dem Wrack werden noch zahlreiche Todesopfer vermutet.



Am 29. Mai hatte ein Flusskreuzfahrtschiff aus noch unbekannter Ursache ein Ausflugsboot gerammt, das innerhalb von Sekunden sank. An Bord waren 35 Menschen, die meisten von ihnen Südkoreaner. Sieben Tote wurden unmittelbar nach dem Unglück aus der Donau geborgen. Heute wurde 100 Kilometer südlich der Hauptstadt ein weiteres Todesopfer in dem Fluss gefunden.