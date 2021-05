Hubschrauber und Boote der indischen Marine haben nach einem Schiffsunglück vor der Küste von Mumbai ihre Suche nach Vermissten fortgesetzt.

Ein Militärsprecher bezifferte ihre Zahl auf 78. Zugleich verwies er darauf, dass 183 Personen gerettet worden seien. Das Schiff war am Montag durch einen Zyklon in Seenot geraten und gekentert. Wegen des Sturms gab es zudem einen weiteren Vorfall in der Region. Ein anderes Schiff lief auf Grund. Nach offiziellen Angaben konnten die 35 Besatzungsmitglieder gerettet werden.

