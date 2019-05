Bei dem Zusammenstoß zweier Touristenschiffe sind in Budapest mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen.

19 Passagiere werden nach Behördenangaben noch vermisst. Bei den Toten handelt es sich um südkoreanische Touristen, wie das Außenministerium in Seoul mitteilte. An Bord waren 33 Südkoreaner sowie zwei ungarische Besatzungsmitglieder.



Wie örtliche Medien berichteten, war das Ausflugsschiff am Abend auf der Donau in Höhe des Budapester Parlaments mit einem anderen Schiff kollidiert und gesunken. Die Gründe des Zusammenstoßes sind noch unklar. Das Schiff wurde Medienberichten zufolge nach mehreren Stunden nahe der Margaretenbrücke gefunden. Der Zugang zur Donau wurde gesperrt.