In Italien sind zwei Männer wegen fahrlässiger Tötung und unterlassener Hilfeleistung bei einem Flüchtlingsschiffsunglück mit 260 Toten angeklagt worden.

Wie ein Gericht in Rom mitteilte, handelt es sich um einen Beamten der Küstenwache und einen Offizier der Marine, die beide im Oktober 2013 in ihren jeweiligen Einsatzzentralen Dienst verrichteten. Ihnen werde vorgeworfen, damals mehrere Notsignale eines in Seenot geratenen Flüchtlingsschiffes ignoriert und erst verspätet gehandelt zu haben. Die Ermittlungen ausgelöst hatte ein Dokumentarfilm. Darin ist in einem Audiomitschnitt zu hören, wie sich die italienische Seite mit maltesischen Behörden stundenlang über die Zuständigkeit streitet.



Als schließlich ein italienisches Patrouillenboot eintraf, waren viele Menschen bereits ertrunken.