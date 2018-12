Im Fall der systematischen Misshandlungen in einem Flüchtlingsheim in Burbach hat das Landgericht Siegen erste Urteile gegen Wachleute gesprochen.

Wegen mehrfacher Freiheitsberaubung wurden Geldstrafen gegen eine Wachfrau und einen sogenannten Sozialbetreuer, der wegen seiner Sprachkenntnisse angestellt war, in Höhe von 900 beziehungsweise 1.200 Euro verhängt. Ein 28-jähriger Wachmann wurde zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr verurteilt, weil er Flüchtlinge zudem geohrfeigt, geschlagen und getreten hatte. Das Hauptverfahren gegen 25 weitere Angeklagte läuft noch.



Vor rund vier Jahren war der Skandal um systematische Misshandlungen und Schikanen in dem Flüchtlingsheim bekannt geworden. So wurden Flüchtlinge unter anderem bei Verstößen gegen die Hausordnung in ein sogenanntes Problemzimmer gesperrt.