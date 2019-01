Das Cinexx-Kino in Hachenburg in Rheinland-Pfalz hat Diskussionen ausgelöst, weil es AfD-Mitgliedern den Film "Schindlers Liste" bei freiem Eintritt zeigen wollte.

Der Film soll regulär am 27. Januar laufen, dem Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Inzwischen gab es so viele Reaktionen auf die Idee der Veranstalter, dass sie auf der Seite des Kinos eine Stellungnahme veröffentlicht haben. "Unser Ansinnen ist eindeutig nicht die Ausgrenzung oder Diffamierung der AfD", heißt es. Es sei auch nicht die Absicht gewesen, dass sich so viele "stark angegriffen fühlen".



Mit der Aktion wolle man einen Ort zum Gespräch anbieten. Man behaupte keinesfalls, dass AfD-Wähler Nazis seien. Das Parteiprogramm lasse aber "stark auf eine Verharmlosung" der damaligen Ereignisse schließen.



Die AfD Paderborn kritisierte die Aktion und schrieb nach einem Bericht des SWR auf Facebook: "Wieder ein Beispiel für die Diskriminierung und Verleumdung Andersdenkender."