Sozialpolitik

Der Co-Vorsitzende der Linken, Martin Schirdewan, plädiert für eine Verhandlungslösung im Ukraine-Krieg (picture alliance/dpa/Martin Schutt)

Dies sei in anderen europäischen Ländern wie etwa in Belgien bereits üblich, so Schirdewan. Mit Blick auf den Ukraine-Krieg bekräftigte der Linken-Politiker die ablehnende Haltung seiner Partei zu Waffenlieferungen. Auch wenn die Kriegsparteien derzeit nicht verhandlungsbereit seien, müsse man neben der Logik des Krieges auch wieder eine Logik des Friedens etablieren, so Schirdewan. Er vermisse in der politischen Debatte, dass überhaupt darüber nachgedacht werde, welche Spielräume es für Verhandlungen und Diplomatie gebe.

Lob für Lula-Vorstoß

Er lobte zudem den Vorstoß des brasilianischen Präsidenten Lula da Silva für Verhandlungen. Dessen Idee, eine diplomatische Initiative unter Einbeziehung Chinas zu starten, sollte nicht einfach weggewischt werden. China sei ein Akteur, der politischen und wirtschaftlichen Druck auf Russland ausüben könne.

Lula hatte die Vermittlungsinitiative zur Beendigung des Ukraine-Krieges diese Woche beim Besuch von Bundeskanzler Scholz in Brasilia vorgeschlagen. Lula sprach nach eigenen Worten auch mit Frankreichs Präsident Macron darüber. Details über den aktuellen Stand dieser Initiative sind nicht bekannt.

