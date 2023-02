Der Co-Vorsitzende der Linken, Martin Schirdewan, plädiert für eine Verhandlungslösung im Ukraine-Krieg (picture alliance/dpa/Martin Schutt)

In der Bevölkerung herrsche eine enorme Unzufriedenheit über das sozialpolitische Profil der Ampel-Regierung, sagte Schirdewan im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Deshalb sollten Sozialleistungen sowie das Bafög und der Mindestlohn automatisch an die Inflation angepasst werden. Dies sei in anderen europäischen Ländern wie etwa in Belgien bereits üblich, so Schirdewan.

