Sozialpolitik

In der Bevölkerung herrsche eine enorme Unzufriedenheit über das sozialpolitische Profil der Ampel-Regierung, sagte Schirdewan im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Deshalb sollten Sozialleistungen sowie das Bafög und der Mindestlohn automatisch an die Inflation angepasst werden. Dies sei in anderen europäischen Ländern wie etwa in Belgien bereits üblich, so Schirdewan.

Mit Blick auf den Ukraine-Krieg bekräftigte der Linken-Politiker die ablehnende Haltung seiner Partei zu Waffenlieferungen. Auch wenn die Kriegsparteien derzeit nicht verhandlungsbereit seien, müsse man neben der Logik des Krieges auch wieder eine Logik des Friedens etablieren, so Schirdewan. Er vermisse in der politischen Debatte, dass überhaupt darüber nachgedacht werde, welche Spielräume es für Verhandlungen und Diplomatie gebe.

