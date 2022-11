Proteste der "Letzten Generation"

Sie kleben sich auf Straßen und an Kunstwerken fest: Die Aktionen der "Letzten Generation" sorgen für Aufmerksamkeit und Kritik. (Imago / Die Videomanufaktur / Martin Dziadek)

Schirdewan sagte im Deutschlandfunk , er nehme das Anliegen der Gruppe "Letzte Generation" ernst. Sie wolle eine gesellschaftliche Debatte anstoßen und greife dabei mitunter zu drastischen Mitteln. Eine Verschärfung des Strafrechts lehnte Schirdewan jedoch ab. Man werde das Problem nicht wegsperren können.

"Letzte Generation" will Proteste in Berlin und München aussetzen

Aktivisten der Gruppe "Letzte Generation" hatten in den vergangenen Wochen wiederholt für Aufsehen gesorgt - etwa indem sie sich an Straßen oder Kunstwerken festklebten. Gestern blockierten sie den Berliner Flughafen BER. Bis zum Ende der kommenden Woche will die Gruppe ihre Protestaktionen in Berlin und München nach eigenen Angaben aussetzen. Zur Begründung hieß es, man hoffe, dass der Bundestag in seiner letzten Sitzungswoche in diesem Jahr noch Entscheidungen im Sinne des Klimaschutzes treffe.

"Endzeitgrupperiung in Eskalationslogik"

Der Hamburger Forscher Wolfgang Kraushaar rechnet dennoch mit einer Ausweitung der Proteste. Er bezeichnete die "Letzte Generation" im Deutschlandfunk als "Endzeitgruppierung", die sich in einer Eskalationslogik befinde. Das Vorgehen der Gruppe als eine Form von Terrorismus zu bezeichnen, hält er aber für unzulässig. Kraushaar betonte, die Protestierenden richteten Appelle an die Politik und wollten den Staat nicht zersetzen. Zudem hätten sie große Teile der Wissenschaft auf ihrer Seite. Dies sei ganz anders als bei der Roten-Armee-Fraktion.

Kraushaar hat zur RAF geforscht, die1970 gegründet wurde und deren Mitglieder bis in die 1990er Jahre zahlreiche Anschläge und Morde verübten. Der CSU-Politiker Dobrindt forderte vor einigen Tagen, die Entstehung einer "Klima-RAF" zu verhindern. Verfassungsschutzpräsident Haldenwang bezeichnete den RAF-Vergleich als "Nonsens".

Soziologe Quent: "Mittel der 'Letzten Generation' sind mild"

Ähnlich wie der Protestforscher Kraushaar äußerte sich der Jenaer Soziologe Matthias Quent. Die bisherigen Mittel der "Letzten Generation" seien mild im Vergleich zu anderen Protesten, sagte Quent der Deutschen Presse-Agentur. Autoritäre Gegenreaktionen und Bestrafungsphantasien seien für die demokratische Kultur gefährlicher als die kurzen Störaktionen an sich.

Über Jahrzehnte hätten Politik und Industrie Klimaschutzmaßnahmen ausgebremst und verhindert, kritisierte Quent. Vor diesem Hintergrund sei es eine Ausrede, wenn man den Aktivisten vorwerfe, sie würden dem Klimaschutz schaden, weil sie die Finger in die Wunde legten.

