Die Internationale Arbeitsorganisation hat die hiesigen Zustände in den Schlachthofbetrieben als schockierend und beschämend für Deutschland bezeichnet.

Die Direktorin der ILO-Vertretung in Deutschland, Niederfranke, sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, es zeige sich, dass in manchen Bereichen nicht genügend hingeschaut und kontrolliert werde. Die Verhältnisse in der Branche seien seit Jahren bekannt. Zugleich forderte sie europäische Regelungen.



Das Bundeskabinett hatte gestern beschlossen, dass in der Fleischindustrie künftig nur noch Angestellte des eigenen Betriebes Tiere schlachten und zerlegen dürfen. Werkverträge sollen ab dem Jahreswechsel verboten sein. Sie waren in Verruf geraten, weil dabei auch Mitarbeiter zu Niedriglöhnen und mit überlangen Arbeitszeiten eingesetzt wurden; auch die Unterbringung der Mitarbeiter sorgte wiederholt für Kritik.