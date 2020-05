In der Debatte um die Arbeitsbedingungen in Schlachthöfen fordert Unionsfraktionsvize Nüßlein einen Stopp von Billigpreis-Werbung für Fleisch.

Man müsse das Übel an der Wurzel packen, sagte der CSU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Nicht zuletzt der Preisdruck beim Fleisch sei für prekäre Beschäftigungsverhältnisse mit daraus resultierenden Gesundheits- und Hygienerisiken verantwortlich. Deshalb müsse der unanständige Dumpingwettbewerb beendet werden. Nüßlein sprach sich für eine freiwillige Selbstverpflichtung des Handels aus. Sollte das nicht gelingen, müsse man ein Verbot in Betracht ziehen.



Nach einer Häufung von Corona-Infektionen in Schlachtbetrieben stehen die Arbeitsbedingungen mit Sub-Unternehmern und Sammelunterkünften massiv in der Kritik. Bundeskanzlerin Merkel und Arbeitsminister Heil haben Konsequenzen angekündigt.