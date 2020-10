In Deutschland sind im letzten Jahr insgesamt 8,6 Millionen Tonnen Fleisch produziert worden.

Das geht es aus dem aktuellen Thünen-Steckbrief zur Tierhaltung hervor. Mehr als 5 Millionen Tonnen davon gehen auf Schweineschlachtungen zurück. Darauf folgen Geflügel und Rind. Das Thüneninstitut geht allerdings davon aus, dass der Export von Schweinefleisch in den nächsten Jahren stärker einbricht: Wegen mehrerer Schweinepest-Fälle dürfen die Tiere aktuell nicht mehr nach Asien und China verkauft werden.



Dass der Verzehr von Fleisch insgesamt zurückgeht, ist an den Zahlen nicht ablesbar: Der Pro-Kopf-Verbrauch betrug letztes Jahr 88 Kilogramm. Der Wert ist laut den Fachleuten in den letzten zehn Jahren relativ stabil geblieben.

Diese Nachricht wurde am 28.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.