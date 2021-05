Bundesinnenminister Seehofer hat den Ermittlern für die Zerschlagung der Kinderpornografie-Plattform "Boystown" gedankt. "Boystown" hatte laut Bundeskriminalamt zuletzt rund 400.000 Mitglieder und konnte nun abgeschaltet werden.

Seehofer erklärte, man ziehe die Täter zur Rechenschaft und tue das Menschenmögliche, um Kinder vor so widerwärtigen Verbrechen zu schützen. Wer sich an den Schwächsten vergehe, sei nirgendwo sicher.

Frei: Strafverschärfungen für Betreiber notwendig

Der Stellvertretende Vorsitzende der Unions-Bundestagsfraktion, Frei, meinte dazu, der erfolgreiche Schlag des BKA gegen die Darknet-Tauschbörse zeige, dass man auf dem richtigen Weg sei. Frei verwies unter anderem darauf, dass Ermittler seit gut einem Jahr mit computergenerierten Missbrauchsbildern in Kinderpornografie-Foren eindringen können. Der Fall unterstreiche aber auch, dass man dringend Strafverschärfungen für die Betreiber von Handelsplattformen brauche. Außerdem sei die internationale Zusammenarbeit bei den Ermittlungen sehr wichtig.

"Boystown" abgeschaltet

Zuvor hatte das Bundeskriminalamt mitteilte, dass die Darknet-Plattform mit dem Namen "Boystown" abgeschaltet werden konnte. Bei den drei mutmaßlichen Betreibern handele es sich um einen 40 Jahre alten Mann aus dem Kreis Paderborn, einen 49 Jahre alten Mann aus dem Landkreis München und einen 58 Jahre alten, aus Norddeutschland stammenden Mann, der seit mehreren Jahren in Paraguay lebt.



Die beiden in Deutschland lebenden Männer wurden im April festgenommen, ebenso wie ein weiterer Beschuldigter. Dabei handele es sich um einen 64 Jahre alten Mann aus Hamburg, der einer der aktivsten Nutzer der Plattform gewesen sein soll. Gegen den in Paraguay lebenden Mann gebe es einen internationalen Haftbefehl.

Rund 400.000 Mitglieder weltweit

Laut BKA sollen die Betreiber der Plattform maßgeblich mit der technischen Umsetzung der Darknet-Seite, der Einrichtung und Wartung der Serverstruktur und der Mitgliederbetreuung beschäftigt gewesen sein. Zudem erhielten die Mitglieder von ihnen Sicherheitshinweise für das sichere Surfen auf "Boystown", um das Entdeckungsrisiko vor den Strafverfolgungsbehörden zu minimieren.



Die Plattform fungierte im Darknet als internationale Tauschbörse für Bilder und Videos vom sexuellen Missbrauch insbesondere von Jungen. Sie soll weltweit zuletzt rund 400.000 Mitglieder gehabt haben. Zudem habe es Chatbereiche gegeben, in denen sich die Mitglieder austauschen konnten. Die Plattform sowie die Chatbereiche wurden abgeschaltet.



Lesen Sie die Pressemitteilung des BKA hier nach.

Diese Nachricht wurde am 03.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.