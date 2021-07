In Japan suchen Rettungskräfte nach dem Abgang einer verheerenden Schlammlawine weiter nach Vermissten.

Nach offiziellen Angaben sind rund 1.000 Retter im Einsatz, darunter auch 140 Soldaten. Bei anhaltend starken Regenfällen war das Schicksal von rund 20 Menschen Medienberichten zufolge weiter ungewiss. Bislang hätten zehn Anwohner befreit werden können, die in ihren Häusern eingeschlossen gewesen seien. In dem Küstenort Atami in der Präfektur Shizuoka hatten tagelange Niederschläge einen Erdrutsch ausgelöst. Mindestens zwei Menschen wurden getötet. Zudem wurden zahlreiche Häuser beschädigt oder zerstört.



Inzwischen warnen die Behörden angesichts der aufgeweichten Böden auch in anderen Landesteilen vor weiteren Erdrutschen und Überschwemmungen.

Diese Nachricht wurde am 04.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.