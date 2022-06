AfD-Bundesparteitag in Riesa

Das neue AfD-Führungsduo Tino Chrupalla und Alice Weidel nach ihrer Wahl (Sebastian Kahnert/dpa)

Weidel erhielt auf dem Parteitag im sächsischen Riesa gut 67 Prozent der Stimmen. Damit setzte sie sich gegen den AfD-Europaabgeordneten und früheren stellvertretenden Chefredakteur der "Bild am Sonntag", Fest, durch, der auf fast 21 Prozent kam. In ihrer Bewerbungsrede erklärte Weidel, die AfD sei kein Auslaufmodell, sondern die Partei der Zukunft. Zuvor hatten die Delegierten den bisherigen Bundessprecher Chrupalla mit einem knappen Ergebnis von 53 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt. Gegen ihn hatte der Bundestagsabgeordnete Kleinwächter kandidiert. Er erhielt 36 Prozent. Weidel und Chrupalla sind auch die Vorsitzenden der AfD-Bundestagsfraktion. Der Parteitag hatte am Vormittag entschieden, erneut eine Doppelspitze zu wählen. Gestern war per Satzungsänderung auch die Wahl eines alleinigen Vorsitzenden ermöglicht worden.

Spitzenduo beschwört "Aufbruch"

Chrupalla sprach nach seiner Wahl von einem Aufbruch. Ziel sei es, die Vergangenheit und den Streit hinter sich zu lassen. "Die Ära Meuthen ist mit dem heutigen Tag auch beendet", sagte er. Der Ex-Co-Chef hatte im Januar die Partei verlassen. Weidel kritisierte die Arbeit des letzten Bundesvorstands, dem sie als Stellvertreterin angehört hatte: "Schlechter konnte man das alles gar nicht mehr machen". Zusammen mit Chrupalla wolle sie nun das "Erfolgsmodell" der gemeinsamen Spitze der AfD-Bundestagsfraktion "auf die Partei spiegeln".

Letzter Tag über Außen- und Europapolitik

Der Parteitag in Riesa geht erst am Sonntag zu Ende. Am dritten Tag des Delegiertentreffens geht es um Inhalte wie die Außen- und Europapolitik und um Parteistrukturfragen. So liegt etwa ein Antrag zur Einsetzung einer Kommission zur Vorbereitung einer "Parteistrukturreform" vor. Er wird unter anderem vom Thüringer Landes- und Fraktionsvorsitzenden Höcke unterstützt.

Diese Nachricht wurde am 18.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.