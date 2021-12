Das Forschungsteam untersuchte in einer Studie die Folgen des Kobaltabbaus in der Demokratischen Republik Kongo. Kobalt wird unter anderem in Lithium-Ionen-Akkus eingesetzt und spielt somit eine wichtige Rolle beim Umstieg auf Elektroautos. Sie bemängelten, dass beim Abbau oft die Umwelt verschmutzt und die Gesundheit der Arbeitskräfte gefährdet werde. Zudem herrschten häufig schlechte Arbeitsbedingungen. Auch Zunahmen von Gewalt oder Migration brachten sie in Zusammenhang mit der Rohstoffgewinnung. Die Autoren der Studie forderten, derartige Probleme sollten besser in der Ökobilanz von Produkten abgebildet werden.