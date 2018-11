Der Start eines amerikanischen Raumtransporters zur Internationalen Raumstation ISS ist wegen des schlechten Wetters erneut verschoben worden.

Wie die US-Raumfahrtbehörde Nasa weiter mitteilte, soll die Antares-Rakete nun am Samstagvormittag vom Weltraumbahnhof Wallops Island vor der Küste des Bundesstaats Virginia abheben. An Bord sind mehrere Tonnen Fracht, darunter Material für wissenschaftliche Experimente.



Bereits am heutigen Abend soll ein russischer Raumtransporter vom kasachischen Baikonur aus mit Nachschub zur ISS geschickt werden. Es sind die ersten Versorgungsflüge seit dem Fehlstart einer bemannten Sojus-Rakete vor gut einem Monat.